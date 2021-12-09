Учёные: каждая кошка имеет признаки психопатии

Учёные из Ливерпульского университета Джона Мурса выяснили, что почти все домашние кошки являются психопатами.

В исследовании принимали участие 549 владельцев кошек. Они прошли составленный учёными опросник Cat Triarchic Plus (CAT-Tri +), в котором описывается поведение четвероногих. Хозяевам животных достаточно было ответить "да" или "нет" на 46 утверждений.

Результаты исследования были опубликованы на сайте научных публикаций ScienceDirect. Учёные пришли к выводу, что кошки с психопатией имеют следующие черты личности: смелость, отсутствие сочувствия и раскаяния, враждебное отношение к людям и другим домашним животным.

Ранее сообщалось, что кошки способны приносить пользу людям. Не зря их называют "усатыми лекарями". Эти четвероногие домашние животные могут согревать, снимать воспаления, спасать от инфарктов, защищать от аллергии, способствовать укреплению костей и продлевать жизнь.

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