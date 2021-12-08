EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал блокировку YouTube-канала Шукшиной
Байден: США не будут применять силу против России
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе выше $1150 за тыс. куб. м
Захарова заявила о ноте протеста посольству США с предупреждением о последствиях
Литовкин: санкции — это месть ЕС "вагнеровцам" за работу в Африке
Глава МИД Великобритании: Европе необходимо слезть с "газового крючка" Москвы
Путин оценил переговоры с Байденом: "Беседа была очень открытой"
Зеленский заявил, что ждёт "рождественского перемирия" по Донбассу
Гузеева рассказала, как избавляется от лишнего веса: "Жизнь — борьба"

Зеленский: Украина получит от Великобритании 1 млрд фунтов стерлингов

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит от Великобритании дополнительно один миллиард фунтов стерлингов.

Зеленский: Украина получит от Великобритании 1 млрд фунтов стерлингов

"Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность", — цитирует Зеленского РИА Новости.

По словам украинского лидера, в этом году финансовая помощь от Великобритания оценивается в 3,5 миллиардов фунтов.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что выделенные Лондоном средства будут направлены на реализацию проектов в "сферах инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики".

Ранее комитеты по вооружённым силам Палаты представителей и Сената США приняли закон "О государственных расходах на оборону" на следующий финансовый год. В нём заложены расходы в размере четырёх миллиардов долларов так называемую Европейскую инициативу сдерживания, которая разработана, как спецответ на "угрозы России в Европе".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог рассказала, что будет с Донбассом в ближайшем будущем
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Зеленский: Украина получит от Великобритании 1 млрд фунтов стерлингов
Байден анонсировал встречу России и НАТО
Украинский генерал сказал, как страна может победить Россию
Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал блокировку YouTube-канала Шукшиной
"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли
Байден: США не будут применять силу против России
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе выше $1150 за тыс. куб. м
Захарова заявила о ноте протеста посольству США с предупреждением о последствиях
Иеромонах обвинил Шойгу в оскорблении чувств верующих
Литовкин: санкции — это месть ЕС "вагнеровцам" за работу в Африке
Популярное
Мир. Новости мира
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
Общество
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Василий Амирджанов Иеромонах обвинил Шойгу в оскорблении чувств верующих Василий Амирджанов Ирина Шлионская Прикосновения являются важной частью общения Ирина Шлионская Любовь Степушова Русским станет хуже с новым парламентом Киргизии Любовь Степушова
Происшествия
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве
Происшествия
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
Здоровье
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников