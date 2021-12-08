Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит от Великобритании дополнительно один миллиард фунтов стерлингов.
"Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность", — цитирует Зеленского РИА Новости.
По словам украинского лидера, в этом году финансовая помощь от Великобритания оценивается в 3,5 миллиардов фунтов.
Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что выделенные Лондоном средства будут направлены на реализацию проектов в "сферах инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики".
Ранее комитеты по вооружённым силам Палаты представителей и Сената США приняли закон "О государственных расходах на оборону" на следующий финансовый год. В нём заложены расходы в размере четырёх миллиардов долларов так называемую Европейскую инициативу сдерживания, которая разработана, как спецответ на "угрозы России в Европе".
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