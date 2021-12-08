Щедро: $4 млрд направят США на "сдерживание России в Европе"

Комитеты по вооружённым силам Палаты представителей и Сената США во вторник приняли закон О государственных расходах на оборону на следующий финансовый год.

Новый бюджет выделяет $4 млрд на так называемую Европейскую инициативу сдерживания, разработанную как спецответ на "угрозы России в Европе", а также предусматривает "дополнительные инвестиции" для тех же целей.

"Эта сумма представляет собой увеличение как минимум на 569,8 миллиона долларов по сравнению с тем, что запрашивал Белый дом, первоначальный бюджетный запрос администрации Байдена составил $3,430 млрд", — отмечается в документе.

Кроме того, в оборонном бюджете США предусмотрена помощь ВСУ — им выделят $300 млн, что на $250 млн больше, чем требовало американское правительство.

В тексте документа также говорится о необходимости решения "стратегических задач, стоящих перед правительством по сдерживанию Китая", и вновь подтверждается намерение оказывать поддержку Тайваню с тем, чтобы островные власти могли "поддерживать достаточный потенциал самообороны".

В общей сложности на так называемую Тихоокеанскую инициативу сдерживания будет выделено $7,1 млрд.

Как ранее сообщала Pravda.Ru, расходы на "антироссийские санкции", в частности, в отношении СП-2, в бюджет не заложены.