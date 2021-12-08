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Антироссийские санкции убрали из законопроекта о финансировании Пентагона

Мир

Новый текст законопроекта о финансировании Пентагона, согласованный Палатой представителей США и Сенатом, не включает санкции против газопровода "Северный поток-2" или запрет на покупку американцами российского долга.

Антироссийские санкции убрали из законопроекта о финансировании Пентагона

Предыдущие проекты Закона о разрешении национальной обороны (NDAA) на 2022 год включали эти меры, но они отсутствуют в последнем варианте, представленном во вторник.

В пояснительном уведомлении к законопроекту на 670 страницах перечислены все изменения, внесенные в версии Палаты представителей и Сената. Две антироссийские меры, первоначально предложенные Палатой представителей, в которой доминируют демократы, не были включены в новый проект.

Отмена двух положений произошла после того, как президент США Джо Байден провел двухчасовой саммит с президентом России Владимиром Путиным, на котором лидеры двух стран обсудили насущные проблемы между Вашингтоном и Москвой, включая обвинения США в том, что Россия готовится "вторгнуться” в Украину, которую Кремль назвал "фейковыми новостями”.

Хотя положение о "Северном потоке-2” было отменено, в совместном заявлении Конгресса указано, что американские законодатели "осудили пагубную деятельность Российской Федерации, включая любые усилия по политизации поставок газа в целях продвижения своей геополитической повестки дня и негативного воздействия на европейских союзников и партнеров".

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Пентагон назвал Россию главной угрозой США
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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