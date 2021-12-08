Мигранты из Сирии вылетели из Минска домой

Самолёт авиакомпании Cham Wings с мигрантами из Сирии вылетел из Минска в 8.45. По данным онлайн-табло, изначально рейс был назначен на 3.30. Сколько человек на борту, не сообщается.

Как пишет "Интерфакс", также 8 декабря должен был вылететь рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль. По данным онлайн-табло, его отменили.

В ноябре на границе Польши и Белоруссии ввели чрезвычайное положение из-за наплыва тысяч мигрантов в основном из Ирака. Они хотели попасть в Евросоюз.

На границе начали возводить заграждения из колючей проволоки и усиливать охрану.

Седьмого декабря представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил, что ещё порядка семи тысяч нелегальных беженцев остаются на территории Белоруссии.

Ранее Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы. Мигрантам, живущим во временных лагерях на границе Белоруссии и ЕС, разрешено просить убежища в определённых странах региона, но нигде больше.

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