В оборонный бюджет США не вошли санкции против "Северного потока-2"

США не включили в оборонный бюджет на 2022 год санкции против "Северного потока-2", однако документ предполагает выделение Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи. Это на $50 млн больше, чем запрашивал Белый дом.

Ранее представители Республиканской партии требовали включение санкций в законопроект по обороне и даже попытались временно заблокировать его принятие из-за отсутствия соответствующих санкционных ограничений. Белый дом подверг критике манёвр республиканцев, поскольку выступает против санкций в отношении компании-оператора СП-2.

Представленный 7 декабря проект бюджета должны утвердить палата представителей и сенат, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в случае агрессии России против Украины США будут добиваться от Германии прекращения реализации проекта "Северный поток-2".

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