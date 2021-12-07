Ламбсдорфф: ФРГ не будет шантажировать Россию остановкой СП-2 из-за Украины

В случае "российского вторжения" на Украину Германия не будет оказывать давление на Россию посредством сертификации "Северного потока-2", заявил депутат бундестага Германии, зампред фракции СвДП Александр Ламбсдорфф.

Он подчеркнул, что "угрожать и шантажировать" Москву для урегулирования конфликта непрофессионально. По мнению Ламбсдорффа, необходимо достичь договорённостей исключительно инструментами дипломатии.

"Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть чётко изложены за закрытыми дверями", — цитирует депутата Oldenburger Onlinezeitung.

Ранее Pravda.Ru писала о реакции Киева на решение властей ФРГ в пользу создания немецкой "дочки" оператора Nord Stream 2 AG. Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это "издевательством" и заявил, что подобная мера нарушит все правила Евросоюза.

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