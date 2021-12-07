США потребуют от ФРГ отказаться от СП-2 в случае эскалации на Украине

В случае агрессии России против Украины США будут добиваться от Германии прекращения реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в случае подобного развития событий США будут добиваться от новых властей Германии обещания, что они остановят газопровод.

Ранее российский лидер Владимир Путин начал онлайн-саммит с дружелюбного приветствия президента США Джо Байдена. При этом сам Байден заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Кроме того, в самом начале переговоров американский лидер с сожалением вспомнил, что и в прошлый раз на "большой двадцатке" он не смог лично увидеться с Путиным. Именно поэтому он выразил надежду на то, что их следующая встреча будет проходить в очном формате.

До этого Путин и Байден начали виртуальные переговоры. Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, Путин в ходе беседы с Байденом чётко объяснит позицию Москвы по украинскому кризису и напомнит о важности выполнения Минских договорённостей.

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