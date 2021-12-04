Госдеп США: Россия и Америка достигли "прогресса" в вопросе дипломатических виз

В Госдепартаменте США прокомментировали непростую ситуацию возникшую на почве отказа в дипломатических визах представителям посольств и консульств. Так, по заявлению ведомства, за последние дни в обсуждении этого вопроса Россия и Америка достигли "прогресса".

В частности, речь идёт о выдачи российских въездных виз сотрудникам американского посольства.

"Мы продолжаем тяжёлую работу по решению этой проблемы. Это текущие вопросы, которыми мы продолжаем заниматься. В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении", — цитирует представителя Госдепартамента ТАСС.

Как подчеркнули в американском ведомстве, несмотря на "возросшую напряжённость", необходимо продолжать диалог.

"Как мы уже говорили, дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряжённости", — резюмировал собеседник.

Ранее Pravda.Ru писала о возникшем конфликте между представительствами США и России. Так, согласно заявлению посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, российских дипломатов "выгоняют" из Америки, не продляя визы членам их семей. Всего в следующем году страну должны покинуть более 40 специалистов.

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