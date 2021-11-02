В МИД РФ призвали США усилить дипломатическое присутствие в РФ

Замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США направить в Россию дипломатических сотрудников для того, что бы консульские услуги вновь предоставлялись в нормальном объеме.

«Американское дипломатическое присутствие в России теперь сократилось до такого низкого уровня, что (посольство) больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача виз для российских граждан, которым необходимо поехать в США. Сейчас США требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получать визу», — сказал Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что Россия считает такую ситуацию недопустимой и призвал Вашингтон усилить своё дипломатическое присутствие

Ранее посольство США в России официально заявило о сокращении предполагаемых консульских услуг.

В частности, речь идёт о том, что с 12 мая дипломатическое представительство Штатов будет выдавать крайне ограниченное число иммиграционных виз, при этом визы будут выдаваться только по вопросам, "касающимся жизни и смерти".

Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок была полностью прекращена.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.