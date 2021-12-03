Украина начала строить две военно-морские базы на Азовском и Чёрном морях

Военно-морские базы начали строить в Запорожской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове», - цитирует ТАСС заявление министра в Верховной раде Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году на Украине намерены реализовать программу развития ВМФ.

Она предусматривает создание инфраструктуры для строительства военно-морского флота, в том числе малых подлодок, корветов и военных катеров.

Кроме того, предусмотрено развитие в стране военно-морских баз.

По словам главы государства, программу предполагается реализовать в три этапа: первый - до 2024 года, второй - до 2030 года, третий - до 2035 года.

Напомним, после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году Украиной были потеряны основные военно-морские базы в Севастополе и Новоозёрном. Их пришлось переместить в Одессу и Николаев.

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