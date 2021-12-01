СМИ: В Германии планируют ввести ограничения для непривитых

Власти Германии планируют ограничить непривитым гражданам доступ в магазины розничной торговли, кроме аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы.

Как сообщает портал Focus Online, такие действия прописаны в проекте решения, подготовленного к переговорам 2 декабря об ужесточении мер из-за четвертой волны пандемии.

Согласно документу, непривитым планируется разрешить встречаться максимум с двумя другими гражданами.

Власти не планируют закрывать школы, но там будет ужесточен масочный режим. Футбольные стадионы будут заполняться на 30%, а мероприятия культуры смогут посещать максимум 5 тыс. человек за раз.

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