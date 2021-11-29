Политолог: США не должны говорить с Россией в ультимативном тоне

Глава России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся по видеосвязи уже в этом году.

Политолог, замглавы петербургского регионального отделения партии "Россия без коррупции" Сергей Наумов рассказал ФАН, какие темы будут обсуждать президенты. По словам Наумова, факт переговоров говорит о том, что стороны стремятся к диалогу и пытаются решить проблемы совместно. Среди них — пандемия COVID-19 и миграционный кризис.

"Американские партнёры перестали говорить с Россией на языке ультиматума. Вместо этого мы видим желание решать вопросы в переговорном процессе. Это говорит о том, что у части элиты в США ещё остался здравый смысл, но есть силы, которые намеренно толкают Украину к военному конфликту с Россией", — рассказал Наумов.

Как считает политолог, ещё один важный вопрос — гарантии безопасности.

"Также США должны перестать запускать фейки о якобы готовящемся нападении на Украину и указывать России, как ей перемещать войска по собственной территории. Всё это создаёт ненужное напряжение в отношениях двух стран", — сказал эксперт.

Наумов отметил, что США "лезет" во внутренние дела многих стран. В пример он привёл ситуацию в Афганистане, а также последствия вторжения в Сирию, Ливию, Ирак и Югославию.

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