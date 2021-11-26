NYT: Байден пытается "сдержать" Путина от "вторжения на Украину"

Президент США Джо Байден всеми силами пытается "сдержать и отговорить" лидера РФ Владимира Путина отказаться от планов по "вторжению на Украину", сообщает американское издание The New York Times.

Президент США Джо Байден

Западные СМИ в последнее время регулярно пишут о том, что Россия собирается напасть на украинские земли. В Кремле отвергают все обвинения в агрессии, однако США продолжают распространять информацию о гипотетической войне. В публикации NYT сказано, что на фоне активности РФ у границ Украины может состояться новая встреча американского президента с российским коллегой.

"Администрация Байдена считает, что продолжение диалога с Путиным важно, чтобы помешать ему предпринимать действия против Украины", — отмечается в публикации.

Также специалист Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор заявила о стартовавшем в США процессе утверждения новых санкций, которые будут распространяться на российские банки и предприятия в сфере энергетики.

Кроме того, по её словам, обсуждается возможность введения запретов в отношении Путина и близких к нему чиновников.

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