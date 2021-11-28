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Польша выразила готовность финансировать возвращение мигрантов из Белоруссии

Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова финансировать возвращение нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Польша выразила готовность финансировать возвращение мигрантов из Белоруссии

"Если Лукашенко проявит добрую волю, то мы сразу распознаем этот положительный сигнал и будем сотрудничать по финансированию возвращения мигрантов на родину в Ирак и другие страны. Это должно быть общим усилием, но мы можем действовать очень быстро и самостоятельно", — сказал Моравецкий, слова которого приводит РИА Новости.

Он выразил мнение, что ЕС также должен внести свой вклад, так как мигранты хотят попасть в Германию или Нидерланды. Моравецкий подчеркнул, что Польша не хочет дожидаться Евросоюза.

На границе Литвы, Латвии и Польши в последнее время часто задерживают нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Ранее главы государств обвинили в создании миграционного кризиса белорусского лидера Александра Лукашенко.

Лукашенко в свою очередь заявлял, что белорусская сторона сделает всё, что пожелают мигранты. Лидер страны подчеркнул, что развязывать войну он не намерен, чтобы "пробить коридор через Польшу в Германию".

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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