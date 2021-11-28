Польша выразила готовность финансировать возвращение мигрантов из Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова финансировать возвращение нелегальных мигрантов из Белоруссии.

"Если Лукашенко проявит добрую волю, то мы сразу распознаем этот положительный сигнал и будем сотрудничать по финансированию возвращения мигрантов на родину в Ирак и другие страны. Это должно быть общим усилием, но мы можем действовать очень быстро и самостоятельно", — сказал Моравецкий, слова которого приводит РИА Новости.

Он выразил мнение, что ЕС также должен внести свой вклад, так как мигранты хотят попасть в Германию или Нидерланды. Моравецкий подчеркнул, что Польша не хочет дожидаться Евросоюза.

На границе Литвы, Латвии и Польши в последнее время часто задерживают нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Ранее главы государств обвинили в создании миграционного кризиса белорусского лидера Александра Лукашенко.

Лукашенко в свою очередь заявлял, что белорусская сторона сделает всё, что пожелают мигранты. Лидер страны подчеркнул, что развязывать войну он не намерен, чтобы "пробить коридор через Польшу в Германию".

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