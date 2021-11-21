Премьер Польши допустили закрытие границ с Белоруссией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за миграционного кризиса республика может закрыть границы с Белоруссией из-за мигрантов.

Согласно сообщению РИА Новости, сейчас Польша закрыла только один автодорожный пункт пропуска "Кузница".

"Мы готовы на применение этой ступеньки эскалации, то есть закрытие очередных переходов, закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на режим Лукашенко", — сказал Моравецкий.

Одновременно премьер Польши выразил надежду, что власти Белоруссии разберутся с миграционным кризисом, отправив мигрантов домой.

"Мы хотим дать шанс Лукашенко сделать шаг назад и довести до возвращения мигрантов в страны происхождения. В первую очередь мы закрыли переход в "Кузнице", — сказал он.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале прошлой недели, когда сюда направились порядка двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

Среди мигрантов 18 ноября выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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