Полковник Жданов объяснил, зачем США врут о вторжении России на Украину

США специально рассказывают о готовящемся вторжении России на Украину для того, чтобы переговоры Москвы и Киева по Донбассу не состоялись. Таким мнением поделился с изданием "Главред" украинский военный, полковник в запасе Олег Жданов.

Он уверен, что Вашингтон играет в эту игру, чтобы решить сразу две проблемы: помешать России и Украине провести переговоры и усилить влияние на Москву.

"У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или "кластерах", — пояснил Жданов.

Украинский военный полагает, что США выгодно поддерживать миф о "российской агрессии", потому что они хотят и дальше оставаться на Украине. А президенту Владимиру Зеленскому антироссийская риторика нужна "для спасения своего рейтинга".

"Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес — как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в неё вложено", — отметил эксперт.

По мнению полковника Жданова, Россия находится на последнем месте среди тех, кто хотел бы войны с Украиной.

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