В Белом доме отказались комментировать встречу Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать предстоящую встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Мне пока нечего объявить на текущий момент", — цитирует Псаки РИА Новости.

Кроме того, официальный представитель американской администрации добавила, что в США продолжают поддерживать тесный контакт с партнёрами в Европе, с которым страна ведет переговоры о событиях на Украине.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщал, что gрезидент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до конца этого года. При этом он отметил, что работа по организации саммита уже идёт.

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