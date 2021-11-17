Ляшко потребовал от прокуроров возбудить дело о госизмене Зеленского

Бывший нардеп Украины, возглавляющий "Радикальную партию", Олег Ляшко обратился в прокуратуру с требованием возбудить дело о госизмене президента страны Владимира Зеленского.

Поводом для подозрений, как объяснил сам Ляшко в Facebook, стали подписанные главой государства законы, разрешающие закупку электричества в Белоруссии и России.

Лидер украинских радикалов не сомневается в том, что импорт электроэнергии "подорвал национальные экономические и энергетические интересы" Незалежной, поскольку страна из-за него "понесла миллиардные убытки".

О каких именно "убытках" он говорит, Ляшко не уточнил. Как не вспомнил и об энергетическом кризисе, который поставил под угрозу срыва отопительный сезон на Украине, где уже сейчас простаивают 90% мощностей электростанций.

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