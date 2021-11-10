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Варшава наращивает армию на границе с Белоруссией - Блащак

Мир

Польша наращивает военную мощь в пограничной зоне с Белоруссией. По сообщению Минобороны страны, туда прибыло ещё несколько тысяч солдат

Варшава наращивает армию на границе с Белоруссией - Блащак

Ранее мигрантов на границе сдерживали 12 тысяч военных, теперь численность армии увеличилась до 15 тысяч солдат. 

Кроме основной военной силы, на пункте остаются 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских, цитирует "Польское радио" сообщение Министр национальной обороны Польши Мариуша Блащака

Ранее польские власти сообщали о "штурме" пограничной зоны. Две группы мигрантов сломали ограждение и прорвались на территорию Польши из Белоруссии. По сообщению военных, часть беженцев поймали сразу, часть вернули позже "на исходную позицию".

В свою очередь, белорусский погранкомитет заявил, что несколько беженцев подверглись физическому насилию от польских военных. Якобы четверо мигрантов избили, у мужчин выявили травмы и раны. Однако при каких обстоятельствах произошёл инцидент, не уточнили. 

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«Начали стрелять»: Польша стягивает войска к границе с Белоруссией
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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