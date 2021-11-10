Варшава наращивает армию на границе с Белоруссией - Блащак

Польша наращивает военную мощь в пограничной зоне с Белоруссией. По сообщению Минобороны страны, туда прибыло ещё несколько тысяч солдат.

Ранее мигрантов на границе сдерживали 12 тысяч военных, теперь численность армии увеличилась до 15 тысяч солдат.

Кроме основной военной силы, на пункте остаются 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских, цитирует "Польское радио" сообщение Министр национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

Ранее польские власти сообщали о "штурме" пограничной зоны. Две группы мигрантов сломали ограждение и прорвались на территорию Польши из Белоруссии. По сообщению военных, часть беженцев поймали сразу, часть вернули позже "на исходную позицию".

В свою очередь, белорусский погранкомитет заявил, что несколько беженцев подверглись физическому насилию от польских военных. Якобы четверо мигрантов избили, у мужчин выявили травмы и раны. Однако при каких обстоятельствах произошёл инцидент, не уточнили.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.