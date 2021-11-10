Белоруссия обвиняет польских пограничников в избиении мигрантов

Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в "заставной" зоне обнаружены якобы избитые мигранты. По сообщению ведомства, "рукоприкладством" могли заниматься польские военные.

Согласно информации погранкомитета, от польских пограничников пострадали минимум четыре человека.

"Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия", — цитирует сообщение комитета РЕН. ТВ.

Как сообщила белорусская сторона, беженцы рассказали, что получили ранения после пересечения границы и при попытке попросить статус беженцев в Польше.

Как именно мигранты попали на территорию Польши, в ведомстве не уточнили.

Ранее Pravda. Ru писала об обострении ситуации на белорусско-польской границе. Две группы беженцев "штурмом" сломали ограждения и бросились на территорию Польши. Часть из мигрантов удалось вернуть на заставу Белоруссии, часть военные продолжают искать.

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