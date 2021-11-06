На Украине требуют исключить главу фракции из Рады за сексизм

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко выступила с требованием отстранить от заседаний главу президентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. По мнению депутата, поводом для исключения должны стать сексистские высказывания Арахамии.

""Европейская солидарность" обратилась в регламентный комитет с требованием отстранить от пяти пленарных заседаний за сексистские и дискриминационные высказывания руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию", — написала Геращенко на своей станице Facebook.

Она напомнила читателям, что во время брифинга в Раде Арахамия сказал, что в стране не готовы принять министра обороны — женщину. При этом депутат отметила, что это далеко не единственный случай пещерного сексизма со стороны этой фракции и её главы.

Ранее Верховная рада приняла решение назначить министром обороны Украины Алексея Резникова, юриста, бывшего вице-премьера и экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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