Соратники Саакашвили рядом с тюрьмой требуют представить ему независимых врачей

Последователи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили организовали акцию протеста рядом с тюрьмой, где находится политик.

Участниками митинга стали члены местной оппозиции и простые сторонники Саакашвили. Они потребовали направить его в обычную больницу, а не в тюремную, как заявляли власти. При этом возмущённые люди подчеркнули, что мероприятие продлится в бессрочном режиме, всё закончится только после выполнения их условий. На место акции выехали граждане со всей страны, добавили негодующие члены группы в беседе с РИА Новости.

Саакашвили голодает 37 день. За это время политик потерял более 20 килограммов. Вместе с этим он не хочет наблюдаться медиками в тюрьме из-за недоверия власти и просит лечения и обследования от независимой комиссии. О последствиях голодовки ранее рассказывала адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

"Он (Саакашвили. — Прим. ред.) всё ещё помнит меня, но во время разговора оказалось, что не может вспомнить даже имена некоторых из его друзей", — сказала представитель политика.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.