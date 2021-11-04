Турция и США объединятся в рабочую группу

Турция и США договорились о формировании рабочей группы по решению разногласий и вопросов, относящихся к российской зенитной ракетной системе С-400.

Об этом решении сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит Daily Sabah:

"Мы сформируем рабочую группу для решения этих вопросов. Мы ранее сообщали, что делали такое предложение Соединённым Штатам. Теперь это предложение поступило от США, от Байдена".

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом, которая состояла на саммите G20, обсудил возможность развития и укрепления взаимоотношений между двумя странами. В рамках их диалога вновь поднимался вопрос поставок Россией Турции комплексов С-400.

Ранее стало известно, что Турция хочет получить от России технологию для самостоятельного производства комплексов С-400. Об этом сообщил президент управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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