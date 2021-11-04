В Стамбуле на голову военного США надели пакет в знак протеста против агрессоров

В Стамбуле местные молодые люди организовали протестную акцию против присутствия вооружённых сил США на территории Турции. В ходе мероприятия возмущённые граждане надели на голову американского моряка пакет.

Солдат Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney на улице дожидался учений блока НАТО в Чёрном море. Покой мужчины нарушила недовольная молодёжь, которая окружила его и скандировала требования убраться из страны. В итоге моряк с пакетом на голове убегал от негодующего народа.

Ролик с акцией опубликовали в Twitter. Военный выглядел как гражданский, с обычным рюкзаком и телефоном в руках. Протестующие назвали американских бойцов убийцами и агрессорами.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни", — сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, слова которого цитирует ТАСС.

Американский лидер Джозеф Байден 31 октября на встрече с руководителем Турции Реджепом Эрдоганом выразил опасения в отношении поставок Россией Турции комплексов С-400. Договор о них подписали ещё в 2017 году. Вместе с этим президент США назвал Турцию союзником НАТО.