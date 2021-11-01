США: Россия отказывается сотрудничать с ОЗХО по Навальному

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в расследовании инцидента, связанного с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

"Правительство РФ должно исполнять свои обязательства, в то время как международное сообщество ждёт более года, когда Россия представит полный отчёт по поводу отравления господина Навального веществом "Новичок" на российской территории", — цитирует Эберхардта РИА Новости.

По его словам, Россия не стала сотрудничать с ОЗХО по поводу этого инцидента.

Министерство иностранных дел РФ назвало инцидент с отравлением Навального спланированной провокацией, которая направлена на дискредитацию России. В МИД сообщили, что Запад раскрутил это дело, чтобы сдержать развитие РФ и вызвать новые нападки на неё. По данным министерства, Германия не предоставила достоверных доказательств, оправдывающих свои обвинения в адрес Москвы.

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