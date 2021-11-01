Лавров указал на уязвимость Запада с появлением новых центров влияния

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ООН появились разные мнения, мировая общественность обнаружила новые центры политической силы и экономического роста, однако Запад не одобряет эту тенденцию и старается снизить её темы.

Руководитель МИД нашей страны отметил, что США и Европе не нравится, что в ООН усилилась "многоголосица". Таким образом Запад чувствует себя уязвимым, из-за чего пытается рассуждать о важных вопросах вне организаций, отметил Лавров. Он сказал, что данные страны пытаются избежать споров с новыми местами финансового и политического влияния.

"Проводимая им (Западом. — Прим. Ред.) линия направлена на торможение объективных процессов формирования полицентричного мира в полном соответствии с Уставом ООН", — подчеркнул Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее министр рассказал, что на мероприятиях Совета Россия — НАТО блок пытался научить власти нашей страны правильно жить. Члены альянса стремились внедрить свою пропаганду, а также инструменты давления, пояснил Лавров.

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