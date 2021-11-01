Лавров: НАТО пыталась учить Кремль правильно жить

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на заседаниях Совета Россия — НАТО альянс пытался научить Кремль правильно жить.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera дипломат отметил, что члены НАТО хотели внедрить собственные стандарты в России, чтобы в дальнейшем использовать их для пропаганды и давления. Он напомнил о регулярных требованиях альянса организовать Совет для обсуждения украинского вопроса.

"В этом был их интерес: усилить пропаганду и проводить давление на Россию", — считает Лавров.

При этом глава МИД подчеркнул, что сейчас все вопросы закрыты, а в случае появления каких-либо проблем НАТО может обратиться к послу России в Бельгии.

С 1 ноября в Москве прекращает работать военная миссия и информбюро НАТО. Российское постпредство при альянсе тоже завершает свою деятельность.

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