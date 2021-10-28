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Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские военные покинули село Cтаромарьевка в "серой зоне" в Донбассе, где 37 человек являются гражданами России.

Старомарьевка, твит Георгия Медведева
Старомарьевка, твит Георгия Медведева

Об этом сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале ("Неофициальный Безсонов"):

"До меня дошли слухи, что под очень аккуратным, точечным и не очень крупнокалиберным нашим огнём, укры сбежали из Старомарьевки. Надеюсь, подтвердится, ждём заявления официалов".

Это подтвердил военный корреспондент Григорий Медведев.

"Нахожусь в Тельманово, местные говорят, что ночью ВСУ вышли из Старомарьевки", — написал Медведев в Twitter.

В селе Старомарьевка, которая находится в "серой зоне" под ответственностью ДНР, проживает 180 человек, 37 из которых — граждане РФ.

Украинская армия нарушила Минские договорённости, захватив в среду населённый пункт. В украинских СМИ это преподнесли не как нарушение перемирия, а как очередную победу.

Украинские военнослужащие записали видеообращение из этого населённого пункта к президенту — Владимиру Зеленскому. Оказывается, всё не так уж хорошо, как рассказывают в СМИ — есть потери и нет подкрепления:

"Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Из-за этого мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку — она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Господин Зеленский, не воспринимайте нас как предателей, но Ваши понты не стоят наших жизней", — заявили солдаты.

Официальных подтверждений о возвращении села под контроль ДНР пока нет.

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Автор: Любовь Степушова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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