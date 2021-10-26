Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас

Вице-председателя Социал-демократической партии Германии Бербель Бас избрали председателем германского парламента-бундестага.

Как сообщает Интерфакс, Бас является экспертом по здравоохранению. Она сменит на посту спикера бундестага Вольфганга Шойбле. За кандидатуру Бас проголосовали 576 депутатов из 736.

Бербель Бас депутат бундестага с 2009 года. С 2019 года она — заместитель председателя фракции СДПГ в немецком парламенте.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. По итогам, примерно к 25 декабря, будет сформировано новое правительство.

Канцлер Германии Ангела Меркель свою кандидатуру на выборах не выдвигала. Она провела на своём посту 16 лет.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить исполнять обязанности канцлера до формирования правительства. В пресс-службе главы государства отмечают, что просьба соответствует третьему пункту 69-го параграфа Конституции страны.

Сегодня там прошло учредительное заседание парламента. В этот день заканчиваются полномочия канцлера и министров. Если к этому моменту новый кабинет министров ещё не сформирован, то действующее правительство завершает срок формально. Оно обязано выполнять все свои функции.

Нового канцлера рассчитывают избрать в период 6-12 декабря. А новое правительство будет известно уже к Рождеству.

Отметим, что должность председателя бундестага считается третьей по значимости в органах власти Германии.

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