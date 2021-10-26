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Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас

Мир

Вице-председателя Социал-демократической партии Германии Бербель Бас избрали председателем германского парламента-бундестага.

Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас

Как сообщает Интерфакс, Бас является экспертом по здравоохранению. Она сменит на посту спикера бундестага Вольфганга Шойбле. За кандидатуру Бас проголосовали 576 депутатов из 736.

Бербель Бас депутат бундестага с 2009 года. С 2019 года она — заместитель председателя фракции СДПГ в немецком парламенте.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. По итогам, примерно к 25 декабря, будет сформировано новое правительство.

Канцлер Германии Ангела Меркель свою кандидатуру на выборах не выдвигала. Она провела на своём посту 16 лет.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить исполнять обязанности канцлера до формирования правительства. В пресс-службе главы государства отмечают, что просьба соответствует третьему пункту 69-го параграфа Конституции страны.

Сегодня там прошло учредительное заседание парламента. В этот день заканчиваются полномочия канцлера и министров. Если к этому моменту новый кабинет министров ещё не сформирован, то действующее правительство завершает срок формально. Оно обязано выполнять все свои функции.

Нового канцлера рассчитывают избрать в период 6-12 декабря. А новое правительство будет известно уже к Рождеству.

Отметим, что должность председателя бундестага считается третьей по значимости в органах власти Германии.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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