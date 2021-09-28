Косачёв: преемник Меркель вряд ли возьмёт курс на сближение с Москвой

Результаты парламентских выборов в Германии вряд ли приведут к какому-либо улучшению отношений между Берлином и Москвой, поскольку правительство, скорее всего, будет сформировано с министром иностранных дел из враждебной части коалиции.

Так считает сенатор Константин Косачёв, председатель Комитета по иностранным делам Совета Федерации.

Своё мнение Косачёв высказал в Facebook после публикации предварительных результатов из Германии.

© facebook. com/Константин Косачёв

Напомним, победителем выборов в Германии, набрав 25,7% голосов, стала левоцентристская социал-демократическая партия (СДПГ), возглавляемая Олафом Шольцем. Однако поскольку ни одна из фракций не получила большинства, СДПГ должна заключить соглашение с другими группами в парламенте.

В понедельник утром Шольц объявил о своём намерении сформировать "социальную, экологическую, либеральную” коалицию с "Зелёными" и центристской свободной демократической партией (СВДП). В совокупности СДПГ, зелёные и СВДП получат 416 мест, что составляет более половины от 735 мест в Бундестаге.

К слову, после голосования в сентябре 2017 года для заключения соглашения потребовалось время до марта 2018 года.