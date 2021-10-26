Украине грозит "голодная смерть" из-за нехватки топлива - депутат Кива

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что сейчас на Украине не что иное, как энергетическая катастрофа и призвал население Украины готовиться к "голоду и смерти".

По словам депутата, последним "предвестником" стало прекращение работы Славянской ТЭС.

"Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…" — написал депутат в своём аккаунте Facebook.

Также Кива отметил, что искать смысл в действиях властей Незалежной, всё равно что "искать целомудрия в публичном доме".

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении ещё одного депутата Рады. Вадим Рабинович объяснил, как наладить коммуникации с Москвой и решить проблему с газом. По мнению парламентария, Украине нужно стать "ласковым телятко" и сесть за стол переговоров.

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