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"Скучаешь по мне?" - Трамп потроллил Байдена за совершённые промахи

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп не смог сдержаться после того, как в СМИ прошли сообщения о том, что годовая инфляция в США достигла 5,4%, что является самым высоким ростом со времен финансового кризиса 2008 года.

Он обвинил действующего президента в проблемах с цепочками поставок, инфляции, провалах во внешней политики и даже пандемии коронавируса. Поскольку сам Трамп "отлучён" от Twitter, сообщение опубликовала его пресс-секретарь Лиз Харрингтон:

 

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"Ты еще не скучаешь по мне?” — в своей излюбленной манере интересуется Трамп. И непонятно, кому вопрос адресован: Байдену или всей Америке.

Напомним, что Дональд Трамп был заблокирован в Twitter ещё во время президентства. Тогда администрация платформы заявила, что его слова могут быть истолкованы некоторыми как подстрекательство к насилию после беспорядков в Капитолии США.

Основания троллить преемника у Трампа есть:

  • Потребительские цены в США выросли на 0,4% в сентябре, даже больше, чем в августе.

Больше всего подорожали продукты питания, бензин, который достиг своей самой высокой средней цены за последние годы, топливо для отопления, арендная плата, мебель и новые автомобили.

  • Нехватка рабочей силы в крупных портах привела к сбоям в цепочке поставок и пустым полкам в магазинах по всей территории США.
  • Более миллиона мигрантов незаконно пересекли границу США с момента инаугурации Байдена.

В то время как небольшое число было депортировано, большинство из них были впущены в страну и им было разрешено просить убежища.

  • Байден назвал выход США из Афганистана "экстраординарным успехом” несмотря на то, что талибы* захватили страну за несколько недель до того, как последние американские войска смогли уйти. Оружие и снаряжение на миллионы долларов, переданные афганской армии, оказались в руках талибов*.

Более 100 тысяч афганцев были вывезены по воздуху из Кабула, но многие,  включая переводчика, который помог спасти Байдена, когда он посетил страну в качестве сенатора, были брошены на произвол талибов*.

 * запрещённая в РФ организация

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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