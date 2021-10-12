В ООН обеспокоены положением мигрантов в Литовской Республике, действия которой противоречат международным нормам.
Встречать их всех литовские власти оказались не готовы и радушного приёма, как того требует европейское законодательство, не получилось.
Более того, Хенрик М. Нордентофт, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии, заявил, что "меры, предпринимаемые Литвой по урегулированию миграционного кризиса, нарушают национальное и международное право".
Особенно чиновника ООН возмутил тот факт, что пограничный кордон "выдворяет" мигрантов "откуда пришли, что "является незаконным, согласно международному праву".
"Получение убежища — одно из основных прав человека. Оно действует во всех ЧС и любых кризисах. Мы призываем Литву соблюдать международные обязательства, предоставляя лицам, ищущим убежища, возможность получить его. А власти страны должны обеспечивать соответствующие условия приема", — цитирует Нордентофта издание LRT.
УВКБ ООН потребовало от Литвы прекратить задержание просителей убежища без веских на то причин и "никогда не использовать эту меру в отношении детей".
Нордентофт напомнил литовским властям, что деньги на всё это Еврокомиссия им дала — €29,6 млн из обещанных €37 млн в страну уже "пришли".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Основной союзник России в постсоветской интеграции и оборонном союзе Казахстан на прошлой неделе понизил статус русского языка, реализуя замысел США.