ООН обвинила Литву "в бесчеловечности к мигрантам"

В ООН обеспокоены положением мигрантов в Литовской Республике, действия которой противоречат международным нормам.

С начала года в Литву прибыли более 4 100 человек, из которых 90%, по данным миграционной службы страны, попросили политического убежища.

Состав прибывших разнообразен: среди них представители более чем 40 этнических групп людей, большинство — выходцы из Ирака.

Среди мигрантов много семей с детьми, а также детей без сопровождения взрослых родственников, пожилых и лиц с ограниченными возможностями и серьезными проблемами здоровья.

Встречать их всех литовские власти оказались не готовы и радушного приёма, как того требует европейское законодательство, не получилось.

Более того, Хенрик М. Нордентофт, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии, заявил, что "меры, предпринимаемые Литвой по урегулированию миграционного кризиса, нарушают национальное и международное право".

Особенно чиновника ООН возмутил тот факт, что пограничный кордон "выдворяет" мигрантов "откуда пришли, что "является незаконным, согласно международному праву".

"Получение убежища — одно из основных прав человека. Оно действует во всех ЧС и любых кризисах. Мы призываем Литву соблюдать международные обязательства, предоставляя лицам, ищущим убежища, возможность получить его. А власти страны должны обеспечивать соответствующие условия приема", — цитирует Нордентофта издание LRT.

УВКБ ООН потребовало от Литвы прекратить задержание просителей убежища без веских на то причин и "никогда не использовать эту меру в отношении детей".

Нордентофт напомнил литовским властям, что деньги на всё это Еврокомиссия им дала — €29,6 млн из обещанных €37 млн в страну уже "пришли".