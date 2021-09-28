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Ильхам Алиев: вопрос автономии армян в Азербайджане закрыт

Мир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении карабахского конфликта и отсутствии намерений обсуждать вопрос автономии армян в стране.

Ильхам Алиев: вопрос автономии армян в Азербайджане закрыт

В интервью изданию France 24 азербайджанский лидер порекомендовал странам, которые заявляют о незавершенности карабахского конфликта, создать второе армянское государство на своей территории или разместить армян у себя.

"Почему они считают, что на территории Азербайджана должно быть создано второе армянское государство без правовых, политических и исторических на то оснований?" — задал Алиев риторический вопрос.

Президент назвал свою позицию о завершенности карабахского конфликта правильной и отметил, что утверждать обратное "не только неуместно, но и опасно", поскольку это означает, что проблему можно решить новыми боевыми действиями.

По словам Алиева, Азербайджан всегда готов был предоставить проживающим в стране армянам "самоуправление на определенном уровне", однако они отвергали это предложение и хотели независимости. После того, как конфликт завершился, армяне заговорили об автономии. "А это уже не входит в нашу повестку", — подчеркнул президент.

Он сказал, что армяне, которые проживают в зоне ответственности российских миротворцев, являются гражданами Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что больше не готов обсуждать вопрос автономии армян.

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Карабах. По итогам интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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