МИД Китая официально отреагировал на сообщения о намерении США ввести санкции против 35 ключевых российских чиновников.
Пекин считает, что США в очередной раз пытаются утвердить политику двойных стандартов, и обвинил американских законодателей в использовании прав человека в качестве “предлога” для введения новых антироссийских мер, которые подрывают недавние переговоры между Кремлём и Вашингтоном.
Пресс-секретарь МИД Китая заявила, что
“Китай решительно выступает против применения Вашингтоном односторонних санкций под предлогом защиты прав человека в то время, как сами США часто нарушают положения Устава ООН и действуют вопреки общепринятым нормам международного права”.
Хуа Чуньин добавила, что санкциями, которые пока ещё не одобрены Сенатом, прежде чем они вступят в силу, возмущены не только Китай и Россия, но и “всё большее число стран”.
Напомним, что о новых антироссийских санкциях со стороны США было объявлено на прошлой неделе в рамках обсуждения оборонного бюджета страны на предстоящий финансовый год (речь идёт о почти $800 млрд). Пакет нацелен на 35 российских граждан, включая журналистов, бизнесменов и правительственных чиновников. Возглавил санкционный список премьер-министр Михаил Мишустин.
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