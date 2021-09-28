Китай заступился за Мишустина & Co

МИД Китая официально отреагировал на сообщения о намерении США ввести санкции против 35 ключевых российских чиновников.

Пекин считает, что США в очередной раз пытаются утвердить политику двойных стандартов, и обвинил американских законодателей в использовании прав человека в качестве “предлога” для введения новых антироссийских мер, которые подрывают недавние переговоры между Кремлём и Вашингтоном.

Пресс-секретарь МИД Китая заявила, что

“Китай решительно выступает против применения Вашингтоном односторонних санкций под предлогом защиты прав человека в то время, как сами США часто нарушают положения Устава ООН и действуют вопреки общепринятым нормам международного права”.

Хуа Чуньин добавила, что санкциями, которые пока ещё не одобрены Сенатом, прежде чем они вступят в силу, возмущены не только Китай и Россия, но и “всё большее число стран”.

Напомним, что о новых антироссийских санкциях со стороны США было объявлено на прошлой неделе в рамках обсуждения оборонного бюджета страны на предстоящий финансовый год (речь идёт о почти $800 млрд). Пакет нацелен на 35 российских граждан, включая журналистов, бизнесменов и правительственных чиновников. Возглавил санкционный список премьер-министр Михаил Мишустин.