Американский журналист Боб Вудворд рассказал в своей новой книге "Опасность" о том, как президент США Джо Байден объяснял российскому лидеру Владимиру Путину, почему назвал его "убийцей".
В книге сообщается, что 13 апреля между лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого Путин попросил Байдена объяснить высказывание про "убийцу", прозвучавшее ранее в интервью телеканалу ABC.
По данным Вудворда, американский президент ответил, что его слова "не были чем-то преднамеренным".
"Мне был задан вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме", — сказал Байден.
После своих слов американский президент предложил Путину встретиться.
Саммит лидеров двух стран прошёл в Женеве. После мероприятия Путин рассказал, что во время беседы был поднят вопрос об остром высказывании американского коллеги. Президент России отметил, что его устроили пояснения Байдена.
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