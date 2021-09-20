Стало известно, как Байден объяснил Путину свои слова об "убийце"

Американский журналист Боб Вудворд рассказал в своей новой книге "Опасность" о том, как президент США Джо Байден объяснял российскому лидеру Владимиру Путину, почему назвал его "убийцей".

В книге сообщается, что 13 апреля между лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого Путин попросил Байдена объяснить высказывание про "убийцу", прозвучавшее ранее в интервью телеканалу ABC.

По данным Вудворда, американский президент ответил, что его слова "не были чем-то преднамеренным".

"Мне был задан вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме", — сказал Байден.

После своих слов американский президент предложил Путину встретиться.

Саммит лидеров двух стран прошёл в Женеве. После мероприятия Путин рассказал, что во время беседы был поднят вопрос об остром высказывании американского коллеги. Президент России отметил, что его устроили пояснения Байдена.

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