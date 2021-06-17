Путин - Байден: саммит надежд, но не решений

Владимир Путин и Джо Байден наконец-то встретились и даже выпустили Совместное заявление по стратегической стабильности.
Саммит в Женеве уже стал частью всемирной истории.
Эти и другие вопросы в очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с доктором политических наук, профессором МГИМО Еленой Пономарёвой.
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