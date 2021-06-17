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Путин - Байден: саммит надежд, но не решений

Правда ТВ

Владимир Путин и Джо Байден наконец-то встретились и даже выпустили Совместное заявление по стратегической стабильности.

Путин – Байден: боевая ничья?

Саммит в Женеве уже стал частью всемирной истории.

  • Как долго его итоги будут определять повестку двухсторонних отношений между Россией и США и влиять на международную обстановку и рынки?
  • Какие это итоги?
  • Насколько результаты отличаются от ожиданий?
  • О чём говорят проходившие в разное время пресс-конференции президентов и почему Байден начал свою лишь по окончании встречи с прессой Путина?
  • О чём говорили на этих пресс-конференциях лидеры и можно ли из их слов сделать вывод, что видение результатов саммита обоими президентами совпадает?

Эти и другие вопросы в очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с доктором политических наук, профессором МГИМО Еленой Пономарёвой.

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Автор: Игорь Шатров, Редактор: Елена Тимошкина
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