"Умный" роботизированный пулемет "Моссада" застрелил иранского физика

Израильская разведка "Моссад" применила новое снайперское устройство с искусственным интеллектом, чтобы ликвидировать иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. О подробностях спецоперации рассказала газета The New York Times.

Издание сообщило, что пулемет был оборудован системой видеонаблюдения через спутник и мог стрелять со скоростью 600 выстрелов в минуту. По мнению автора статьи, подобное оружие является революционным в мире шпионажа и может навсегда изменить его. В конце 2019-го состоялся ряд встреч между руководством ЦРУ и "Моссада", после чего началась подготовка к убийству Фахризаде. Американские разведчики одобрили план израильских коллег.

Специалисты "Моссад" прикрепили специальную модель бельгийского пулемета FN MAG к роботизированному устройству. Все это было тайно вывезено в Иран в разобранном виде. Потом пулемет собрали и установили на автомобиль. Транспортное средство оборудовали камерами и заминировали, чтобы взорвать после атаки на Фахризаде и не допустить попадания новых технологий в руки Стражей исламской революции.

Инцидент произошел 27 ноября 2020 года. Спецоперация продолжалась меньше минуты. Физик-ядерщик был убит, но после взрыва пикапа снайперское устройство осталось целым — оно отлетело в сторону и повредилось, но не было полностью уничтожено, как планировал "Моссад". Тогдашний президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве Фахризаде.

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