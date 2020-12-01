Мохсена Фахризаде могли убить "Новичком"

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде волнует мир не только самим фактом его поспешной ликвидации, но и своим смысловым наполнением. На передний план уже вышел именно показательный характер этой операции.

Как отмечает в "Независимой газете" Алексей Филатов, никакой войны из-за убийства Фахризаде, конечно, не будет.

Совершенно без последствий осталось в свое время и убийство генерала Касема Сулеймани. Поэтому и в данном случае все дело ограничится массой исследований, расследований и просто рассуждений на темы "кто это сделал" и "как Израилю это удалось".

На самом деле, любопытен выбор цели и реализация этой ликвидации. По данным иранского новостного агентства Fars, Фахризаде вышел из своей бронированной машины, в которой ехал в сторону Абсарда.

При этом автомобиль охраны проехал вперед для проверки обстановки, однако после этого раздался звук попадания пуль по машине. Ученый принял эти звуки на технические проблемы, и вышел из машины. Тут же его и расстреляли из стоящего в 150 метрах автомобиля. Через три минуты после расстрела машина, из которой велась стрельба, взорвалась.

Первым версию причастности Израиля озвучило со ссылкой на собственные источники издание New York Times.

Алексей Филатов подчеркнул, что израильские спецслужбы — это профессионалы, а с учетом отношений с Тегераном, "Моссад" (внешняя разведка), "Шабак" (контрразведка и борьба с терроризмом) или " АМАН" (военная разведка) могли реализовать что угодно. Но такая выразительность методов им все-таки не присуща.

Обычно работу с учеными начинают строить либо на основе вербовки, либо на дезинформации. По идее, ничто не мешало использовать и боевые отравляющие вещества, наподобие модного в последнее время "Новичка".

Подобные препараты у Израиля есть, ученого хватил бы инфаркт или инсульт, а концов никогда бы и не нашли.

Но был выбран максимально громкий способ. Возможно, спецслужбы Ирана так качественно охраняли ученого, что других шансов у врагов просто могло не быть. Но к чему такая срочность — тоже непонятно.

Либо изначально планировалось, что убийство должно было быть именно демонстративным, с "фейерверком" в виде взорванного автомобиля в конце. Вполне возможно, что это именно громкий эпизод военно-политического шоу, а мир увидит еще немало трагического и интересного в наше непростое время.

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