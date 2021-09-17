Псаки не в курсе: то ли будет для Украины "Железный купол", то ли нет

Спикер Белого дома Джен Псаки не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о намерении США передать Киеву систему ПРО "Железный купол".

"Прискорбную" для Украины новость опубликовал портал "Главред" со ссылкой на Голос Америки.

"Когда журналисты задали ей (Псаки) этот вопрос (про "Железный купол" для Незалежной) она ответила, что "должна уточнить информацию, — пишет издание. — Однако Псаки подтвердила, что Байден и Зеленский договорились об укреплении сотрудничества в военной сфере и обещании Байдена предоставить Украине дополнительную военную помощь. Какую именно, Псаки не знает".

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что США сами предложили Киеву приобрести у них "Железный купол".