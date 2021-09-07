ООН потребовала финансирование для предотвращения голода в Афганистане

Сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов ООН предупредили о голоде в Афганистане, который захватили террористы радикального движения "Талибан"*. С заявлением о предстоящей катастрофе выступил Йенс Лаерке.

По словам представителя ООН, в республике скоро иссякнут продукты и другие предметы, которые необходимы населению для выживания. Чтобы снизить ущерб, сотрудники попросили шестьсот миллионов долларов для помощи афганцам.

"Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро", — процитировали Йенса Лаерке журналисты "Интерфакса".

Специалисты объяснили вероятный голод в Афганистане плохим урожаем и опасной обстановкой в обществе из-за порабощения страны талибами.

Ранее мулла Абдул Гани Барадар из "Талибана" и заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс обсудили возможность организации помогать людям на территории республики. Террористы пообещали защищать гуманитарных работников, как мужчин, так и женщин, и не мешать им работать.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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