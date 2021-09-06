Пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассе заявила о хакерских атаках перед выборами. По её данным, киберпреступники связаны с группировкой Ghostwriter и российскими спецслужбами.
Власти Германии потребовали Россию прекратить подобные киберпреступления. По словам журналистов Suddeutsche Zeitung, сотрудники контрразведки и ведомства по информационной безопасности тоже отметили атаки на виртуальную жизнь политиков. Скорее всего, их данные используют для публикаций персональной информации и распространения фейков.
"У федерального правительства есть надёжные сведения", — подчеркнула Андреа Зассе причастность России к киберпреступлениям.
Выборы в Германии запланированы на 26 сентября 2021 года. В этом году канцлер страны Ангела Меркель сложит свои полномочия спустя шесть лет работы.
Напомним, что канцлер 20 августа этого года приезжала в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным.
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