МИД Германии обвинило Россию в "предвыборных" кибератаках

Пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассе заявила о хакерских атаках перед выборами. По её данным, киберпреступники связаны с группировкой Ghostwriter и российскими спецслужбами.

Власти Германии потребовали Россию прекратить подобные киберпреступления. По словам журналистов Suddeutsche Zeitung, сотрудники контрразведки и ведомства по информационной безопасности тоже отметили атаки на виртуальную жизнь политиков. Скорее всего, их данные используют для публикаций персональной информации и распространения фейков.

"У федерального правительства есть надёжные сведения", — подчеркнула Андреа Зассе причастность России к киберпреступлениям.

Выборы в Германии запланированы на 26 сентября 2021 года. В этом году канцлер страны Ангела Меркель сложит свои полномочия спустя шесть лет работы.

Напомним, что канцлер 20 августа этого года приезжала в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным.

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