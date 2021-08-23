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"Мы прощаем его": талибы* предложили амнистию президенту Афганистана

Мир

Политик может вернуться в страну, если захочет.

"Мы прощаем его": талибы* предложили амнистию президенту Афганистана

Один из лидеров талибов* Халил ур Рахман Хаккани сообщил в интервью телеканалу Geo TV, что движение "Талибан"* готово амнистировать президента Афганистана Ашрафа Гани и вице-президента Амруллу Салеха.

Хаккани заявил, что политики могут вернуться в Афганистан в любой момент, если этого захотят:

Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека.

По словам Хаккани, в основе конфликта между талибами* и верхушкой правительства Афганистана лежала только религия.

Ашраф Гани заявлял, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Через несколько дней после бегства он обратился к гражданам Афганистана из ОАЭ и пообещал в скором времени вернуться на родину. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь он стал главой государства и попросил афганцев оказать вооруженное сопротивление талибам*.

* Террористическая организация, запрещённая в России

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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