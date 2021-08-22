Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане

По мнению политика, Америка постоянно ввязывается в длительные войны, а за последствия расплачиваются другие страны.

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что поражение США в Афганистане создаст огромные проблемы для всей Европы:

Туда пойдет основной поток из трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов, о которых говорил глава Еврокомиссии.

Пушков считает, что Америка постоянно ввязывается в длительные войны, а страны Европы вынуждены разбираться с беженцами и содержать их у себя. Все это повторяется из года в год, и Евросоюз снова и снова безропотно идет на поводу и "поддерживает очередную американскую военную авантюру", заключил парламентарий.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Евросоюз не позволит России контролировать ситуацию в Афганистане, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой.

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