Меркель и Путин обсудят ситуацию в Афганистане

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель по время визита в Москву 20 августа намерена обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, на юго-востоке Украины и в Белоруссии.
Стороны поднимут крупные международные темы, в том числе конфликт "на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает", отметил Зайберт.
Также Меркель поговорит с российским лидером о Белоруссии и ситуации в Афганистане.
По словам Зайберта, во время визита в Москву канцлер возложит венок у Могилы Неизвестного солдата.
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