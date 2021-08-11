"В НАТО не берёте, так хоть базы поставьте" - очень просит Киев Вашингтон

Киев попросил Вашингтон развернуть свои вооруженные силы, включая армейские подразделения и системы ПВО, на территории Украины.

Об этом сообщил вице-премьер Алексей Резников, рассказывая о своем визите в США, где встречался с представителями Фонда Джеймстауна, аналитического центра, который "специализируется" на распространении антироссийской пропаганды.

"Важно расширить пакет мер безопасности для Украины, — сказал Резников. — Нужно разместить у нас силы ПВО и американские части. Тем более, что украинское законодательство уже позволяет базировать в стране иностранные войска".

Киевский чиновник пояснил, что усиление присутствия западных сил в его стране необходимо из-за российского господства над Черным морем, завершения строительства газопровода "Северный поток-2” и "влияния Москвы на Балканах".

Кроме того, Резников повторил ставшее уже своеобразной мантрой украинских властей утверждения о том, что "Кремль, возможно, планирует разместить ядерное оружие в Крыму".

К слову, российские официальные лица, в том числе глава дипломатического комитета крымского парламента Юрий Гемпель, ранее уже назвали эти заявления "необоснованными”, а депутат Госдумы Андрей Козенко пошел еще дальше, заявив, что те, кто продвигает предполагаемый заговор без доказательств, должны обратиться к "психотерапевту”, а не к Западу.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что присутствие американских военных на ее границах с Украиной станет главной красной линией в политическом конфликте между двумя странами.