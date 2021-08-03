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За гранью логики и науки: ЛГБТ диктует врачам нормы анатомии

Мир

Существует вирус, который проносится по академическим коридорам, и его невозможно остановить с помощью маски или вакцины. Он известен как идеология "пробуждения” и полностью стирает идею биологического пола даже из медицинских вузов, которые учат врачей, как "лечить анатомию человека".

За гранью логики и науки: ЛГБТ диктует врачам нормы анатомии

"Хотя не каждый профессор обязательно согласен с этой новой доктриной ЛГБТК, многие из них боятся потерять работу, если будут преподавать иначе. Все, что нужно, — это один расстроенный студент, бросающий обвинение в "трансфобии”, и все может быстро ухудшиться", — констатирует новые реалии портал Science. news

Автор статьи Кэти Херцог, привела в качестве примера реальную историю, героем которой стал профессор, преподающий эндокринологию в высшей медицинской школе в Калифорнийском университете.

История из жизни

Ученый вынужден был прервать лекцию, чтобы извиниться за то, что он использовал термин "беременные женщины”, который больше не приемлем для Культа ЛГБТК. Вместо этого он должен был, по мнению трансгендерной толпы, называть их "рожающими людьми".

Уважаемый врач, переступив через собственные знания и опыт, говорить "оскорбившимся" студентам что-то типа:

мне очень жаль, конечно, я не собирался никого обижать. Самое худшее, что я могу сделать как человек, — это оскорбить другого.

Я сказал "когда женщина беременна”, это означает, что только женщины могут забеременеть, и я искренне извиняюсь перед всеми вами".

И будущие врачи милостиво простили профессора.

Студентка, которая записала этот инцидент, говорит, что никогда не слышала, чтобы профессор так извинялся, особенно за то, что сказал что-то, что является биологическим фактом.

Только женщины могут рожать детей, и точка.

флаг ЛГБТ
 

Случай не единичный

Проблема, однако, заключается в том, что медицинские школы в большинстве "толерантных" стран принимают новую "инклюзивную” политику, запрещающую преподавание биологии. Преподавать факты теперь считается "трансфобией” и наказуемым преступлением.

"Биологический пол, сексуальная ориентация и гендер — все это конструкты, — заявил однажды преподаватель, читавший лекцию о "трансгендерном здоровье” все в том же Калифорнийском университете. — Это все конструкции, которые мы создали".

Несмотря на то, что люди рождаются только как мужчины или женщины, новые трансгендерные догмы настаивают на том, что все это подделка и выдумка. Единственное, что реально, — это то, во что человек верит.

Однако, если кто-то верит в биологический факт, то это неправильно, согласно трансгендерному лобби. Только то, что Культ ЛГБТК считает приемлемым, что приводит к довольно двойному стандарту — истина нового "просвещенного" и "толерантного" мира.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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