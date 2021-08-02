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"Будут и камни с неба": Кулеба сделал заявление по поводу Крыма

Мир

Новое заявление от главы украинского МИД: Украина обязательно дождётся "своего времени", а вместе с ним — и тех самых "камней с неба".

"Будут и камни с неба": Кулеба сделал заявление по поводу Крыма

Дмитрий Кулеба дал интервью Евгению Киселёву, в ходе которого и стали известны подробности об украинских ожиданиях. В частности, подчеркнул Кулёба, Киев дождётся момента, который можно будет вернуть Крым — это лишь вопрос времени.

В качестве "подкрепления" своих мыслей глава украинского МИД использовал следующие примеры:

  • распад Российской империи во время Первой мировой войны;
  • спор между Францией и Пруссией по вопросу Эльзаса (исторического региона в долине Рейна).

Так, напомнил Кулеба, Париж на какое-то время остался без Эльзаса, но потом всё-таки его вернул.

"Французская элита чётко знала, что она сделает при первой же возможности - это вернёт Эльзас и Лотарингию", — объяснил Кулеба.

Так что и Украине, уверен он, стоит действовать так же.

"Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождёмся своего времени", — пояснил глава украинского МИД.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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