EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На ростовском рынке подрались 100 человек
Садальский рассказал историю о Михалкове, Сталине и чебуреке
Бедный атом: как олигархи делают Украину зависимой от России
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*
Московский суд приговорил пранкера Джаборова к двум годам лишения свободы
В Подмосковье дали срок организатору хосписа, где при пожаре погибли 12 человек
Необоснованный рост цен вредит экономике Казахстана
Джонни Депп одержал победу в суде над бывшей женой
"Доверять им нельзя, конечно": глава СВР Сергей Нарышкин о Bellingcat

В ОПЗЖ объяснили, какой путь пытаются отобрать у Украины

Мир

Украину вот уже восемь лет пытаются "провести" по пути, который приведёт к её уничтожению. К счастью, есть другой сценарий, реализовать который готовы в ОПЗЖ.

Кузьмин: Медведчук предложил Украине альтернативный путь развития

Как высказался в ходе одной из пресс-конференций Ренат Кузьмин, глава политсовета партии Виктор Медведчук предлагает для Украины путь развития. Однако власти пока к его предложениям глухи.

"Медведчук — это тот человек, который предложил стране альтернативный путь развития. Он показал абсолютно другой путь — не тот, о котором мы слышим последние восемь лет. Это путь уничтожения страны, да? Мы восемь лет наблюдаем этот путь, нас пытаются по нему толкнуть.

Медведчук говорит: "Давайте пойдём другим путём". Он предложил этот путь нам всем, народу Украины. Этот путь у нас пытаются забрать — сначала нейтрализовав, уничтожив Медведчука, а потом всех нас", — объяснил народный депутат от ОПЗЖ.

Политик также отметил, что в партии пытаются дать стране возможность выбора, однако "циничным и наглым" образом этому мешают,

"…уничтожая Медведчука и его политическую силу ОПЗЖ".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Как Россия может "затащить" инвесторов на Дальний Восток и Курилы
В ОПЗЖ объяснили, какой путь пытаются отобрать у Украины
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*
Московский суд приговорил пранкера Джаборова к двум годам лишения свободы
В Подмосковье дали срок организатору хосписа, где при пожаре погибли 12 человек
"Гражданам уже всё осточертело": оппозиция Сербии готова идти на протесты
Необоснованный рост цен вредит экономике Казахстана
Все билеты проданы: открыты авиарейсы в Минск ещё из трёх городов Ирака
Джонни Депп одержал победу в суде над бывшей женой
Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Военные новости
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Теннис. Новости
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников