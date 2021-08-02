В ОПЗЖ объяснили, какой путь пытаются отобрать у Украины

Украину вот уже восемь лет пытаются "провести" по пути, который приведёт к её уничтожению. К счастью, есть другой сценарий, реализовать который готовы в ОПЗЖ.

Кузьмин: Медведчук предложил Украине альтернативный путь развития

Как высказался в ходе одной из пресс-конференций Ренат Кузьмин, глава политсовета партии Виктор Медведчук предлагает для Украины путь развития. Однако власти пока к его предложениям глухи.

"Медведчук — это тот человек, который предложил стране альтернативный путь развития. Он показал абсолютно другой путь — не тот, о котором мы слышим последние восемь лет. Это путь уничтожения страны, да? Мы восемь лет наблюдаем этот путь, нас пытаются по нему толкнуть. Медведчук говорит: "Давайте пойдём другим путём". Он предложил этот путь нам всем, народу Украины. Этот путь у нас пытаются забрать — сначала нейтрализовав, уничтожив Медведчука, а потом всех нас", — объяснил народный депутат от ОПЗЖ.

Политик также отметил, что в партии пытаются дать стране возможность выбора, однако "циничным и наглым" образом этому мешают,

"…уничтожая Медведчука и его политическую силу ОПЗЖ".